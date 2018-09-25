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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz... O gün bugün!

izleyicilerinin merakla beklediği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz için vakit tamam! Efsane dizi yeni sezon ilk bölümüyle bu akşam 20:00'de ekranda olacak. Sezon, masadaki güç savaşıyla başlıyor

Giriş Tarihi: 25.9.2018 09:50 Güncelleme Tarihi: 25.9.2018 09:58
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz... O gün bugün!

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' bu akşam yeni sezonu açıyor.

Konusu şöyle: Çakırbeyli, ardında bırakmak zorunda kaldıklarıyla hayatının en büyük sınavını verirken, diğer yandan uluslararası arenada kendini göstermek için bir yola koyulmuştur. Ünal Kaplan danışmanlığında Avrupa'nın önde gelen ticaret adamlarının buluşacağı bir toplantı tertip edilir. Kendini masaya davet ettiren sürpriz bir isim ise yeni bir savaşın fitilini ateşler.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz... O gün bugün!
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