Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz... O gün bugün!

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' bu akşam yeni sezonu açıyor.

Konusu şöyle: Çakırbeyli, ardında bırakmak zorunda kaldıklarıyla hayatının en büyük sınavını verirken, diğer yandan uluslararası arenada kendini göstermek için bir yola koyulmuştur. Ünal Kaplan danışmanlığında Avrupa'nın önde gelen ticaret adamlarının buluşacağı bir toplantı tertip edilir. Kendini masaya davet ettiren sürpriz bir isim ise yeni bir savaşın fitilini ateşler.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 108. yeni bölüm fragmanı yayınladı - EDHO yeni sezon fragman hemen izle