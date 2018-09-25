Son Dakika Haberi: Mustafa Topaloğlu hastaneye kaldırıldı! Türkücü Mustafa Topaloğlu'nun sağlık durumu nasıl?

Mustafa Topaloğlu, bu sabah saat 05.30 sıralarında kalp krizi geçirdi. Yakınları tarafından hemen Kadıköy'deki Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'kaldırılanlan 61 yaşındaki Topaloğlu'nun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

STENT TAKILDI

Topaloğlu'nun kalbinde bulunan damarların tıkandığı ve bunun üzerine anjiyoplasti tekniğini kullanarak stent takıldığı öğrenildi.

MUSTAFA TOPALOĞLU'NUN TEDAVİSİNE YOĞUN BAKIMDA ÜNİTESİNDE DEVAM EDİLİYOR

Bu sabah saatlerine karşı rahatsızlanarak eşi tarafından hastaneye kaldırılan Mustafa Topaloğlu'nun tedavisine yoğun bakım ünitesinde uyutularak devam edildiği bilgisine ulaşıldı.

MUSTAFA TOPALOĞLU KİMDİR?

1957 yılında Artvin Hopa'da doğmuştur. Mustafa Topaloğlu, Magazin programlarında daha çok Uzaylı Türkücü olarak anılır. Mayıs 2012'de Survivor adlı yarışma programına katılmıştır. Ayrıca Mustafa Topaloğlu, bir Obama hayranıdır ve Obama için bir tekli yayınlamıştır. Hilmi Topaloğlu'nun kardeşidir. Ayrıca 1990'larda kardeşi Hilmi Topaloğlu ile beraber Prestij Müziği kurmuştur.

Oğlu Çağlayan Topaloğlu da müzisyendir.