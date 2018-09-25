Yakup Yavru Kimdir? Kaç yaşında vefat etti?

Yakup Yavru, 1 Mart 1952 tarihinde Amasya'da doğmuştur. Fakir bir ailenin çocuğu olarak büyüdü. Öğretmen Okulu'nu bitirdikten sonra öğretmen olarak vazifesi gereği birçok şehirde görev yapmıştır. Öğretmenlikten emekli olduktan sonra sinema hayatına başladı.

Yakup Yavru, ilk önceleri figüran96 yılında "Bana Sevgiyi Anlat" filminde Gazino Patronu karakterini canlandırdı. 1997 yılında yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun, yönetmenliğini; Temel Gürsu , Şahin Gök ve Ümit Efekan'ın yaptığı "Böyle mi Olacaktı" adlı dizide Açelya Akkoyun, Hande Ataizi, Berna Laçin, Atilla Saral, Hakan Ural, Yaşar Alptekin, Ceyda Düvenci, İsmet Özhan, Faruk Peker, Tanju Gürsu, Selda Alkor, Şebnem Özinal, Kerem Alışık, Meral Orhonsay, Özgül Kavruk, Aliye Uzunatağan, Taner Barlas, Deniz Erkanat, Halit Ergenç, Didem Taslan, Demet Şener, Mahmut Cevher, Haldun Boysan, Billur Kalkavan, Sedef Avcı, Yıldırım Öcek gibi oyuncularla birlikte oynadı.

Yakup Yavru, Esen Plastik, King ev aletleri, Daihatsu gibi reklam filmlerinde yer almıştır.

2009 – 2011 yılları arasında yapımcılığını Birol Güven'in yaptığı ve Metin Akpınar'ın başrollerde yer aldığı "Papatyam" adlı dizide Balıkçı İrfan karakterini canlandırdı.

2012 yılında "Sağ Salim" adlı sinema filminde Halit karakterini canlandırdı.

2015 yılında başrollerinde Özge Özpirinçci ve Buğra Gülsoy'un oynadığı "Aşk Yeniden" adlı dizide Yunus Kaptan karakterini canlandırdı.

Yakup Yavru oynadığı Filmler ve Diziler:



2016 – Temel ile Dursun İstanbul'da (Hayri Baba) (Sinema Filmi)

2016 – Olaylar Olaylar (Muhtar) (Sinema Filmi)

2016 – Nasıl Yani (Sinema Filmi)

2016 – Baba Mirası (Sinema Filmi)

2015 – Yusuf ve Yusuf (Cevdet) (Sinema Filmi)

2015 – Yav He He (Sinema Filmi)

2015 – Sihirbazlık Okulunda Bir Türk (Baba) (Sinema Filmi)

2015 – Ceberrut (Balıkçı) (Sinema Filmi)

2015 – Aşk Yeniden (Yunus Kaptan) (TV Dizisi)

2014 – Üç, İki, Bir… Kestik! (Sinema Filmi)

2014 – Kardeş Payı (TV Dizisi)

2014 – Ankara'nın Dikmeni (TV Dizisi)

2013- Sağ Salim 2 Sil Baştan (Halit) (Sinema Filmi)

2013 – Kızım İçin (Sinema Filmi)

2013 – Babam Sınıfta Kaldı (TV Dizisi)

2012 – İşler Güçler (Salih'in babası) (TV Dizisi)

2012 – Sıkıysa Yakala (Sinema Filmi)

2012 – Sağ Salim (Halit) (Sinema Filmi)

2012 – Canım Benim (TV Dizisi)

2012 – Yamak Ahmet (Sefer) (TV Dizisi)

2012 – Pis Yedili (Necdet) (TV Dizisi)

2012 – Alemin Kıralı 2. Sezon (TV Dizisi)

2011 – Papaz Kimde (Katil Koca) (Sinema Filmi)

2011 – Komik Bir Aşk Hikayesi (Hamdi) (Sinema Filmi)

2010 – Gesi Bağları (TV Dizisi)

2009 – Satırbaşı (Kısa Film)

2009 – 2011 – Papatyam (Balıkçı İrfan) (TV Dizisi)

2009 – 2010 – Geniş Aile (Okul Müdürü Ümran Süreyya) (TV Dizisi)

2008 – İki Çizgi (Çiftçi) (Sinema Filmi)

2008 – Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz (Reşit) (TV Filmi)

2008 – Düğün Şarkıcısı (Tonguç) (TV Dizisi)

2008 – Destere (Muhtar Haşmet) (Sinema Filmi)

2008 – Bahtı Kara (Taksici) (Sinema Filmi)

2008 – Akasya Durağı (TV Dizisi)

2007 – Çok Özel Tim (Kamber Karlıova) (TV Dizisi)

2007 – Recep İvedik (Cazgır) (Sinema Filmi)

2007 – Kınalı Kuzular: Mustafa Kemal (4. Heyet Üyesi) (TV Filmi)

2007 – Kutsal Damacana (Sinema Filmi)

2007 – Kavak Yelleri (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2007 – Düş Yakamdan (Vakkas) (TV Dizisi)

2006 – Unutulmayanlar (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi)

2006 – Karagöz ve Hacivat (Tuzsuz Delibekir) (Sinema Filmi)

2006 – Kanlı Hesaplaşma / Silahların … (Tefeci) (TV Dizisi)

2006 – Hatırla Sevgili (Portakalcı) (TV Dizisi)

2006 – Ah Polis Olsam (Kantinci) (TV Dizisi)

2005 – Sen Ne Dilersen (Doktor) (Sinema Filmi)

2005 – Operasyon Cennet (TV Filmi)

2005 – Memleket Hikayeleri – Eminem (Süleyman) (TV Filmi)

2005 – Cemalim (TV Filmi)

2005 – Beşinci Boyut (TV Dizisi)

2005 – Babam ve Oğlum (Kondüktör) (Sinema Filmi)

2004 – Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (Taksi Şoförü) (TV Dizisi)

2004 – Çemberimde Gül Oya (TV Dizisi)

2004 – Yusuf Yüzlü (TV Dizisi)

2004 – Yabancı Damat (Hakem) (TV Dizisi)

2004 – Melekler Adası (Jinekolog Doktor) (TV Dizisi)

2004 – Gizli Dünyalar (TV Dizisi)

2004 – Aliye (TV Dizisi)

2004 – Kurtlar Vadisi 2. Sezon (TV Dizisi)

2003 – Parmak İzi (TV Dizisi)

2003 – Hayat Bilgisi (Otel Müdürü) (TV Dizisi)

2002 – Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (TV Dizisi)

2002 – Sır Çocukları (Komiser) (Sinema Filmi)

2002 – Sevgi Ana (TV Dizisi)

2002 – Reyting Hamdi (TV Dizisi)

2002 – Mihriban (TV Dizisi)

2002 – Kınalı Kar (TV Dizisi)

2002 – Kurşun Asker (Kaptan) (TV Dizisi)

2002 – En Son Babalar Duyar (TV Dizisi)

2002 – Ekmek Teknesi (Sünnetçi) (TV Dizisi)

2002 – Biz Size Aşık Olduk (Mahalle Muhtarı) (TV Dizisi)

2001 – Yeditepe İstanbul (Sahaf) (TV Dizisi)

2001 – Savunma (Doktor) (TV Dizisi)

2001 – Nisan Yağmuru (Avukat) (TV Dizisi)

2001 – Koltuk Sevdası (Bürokrat) (TV Dizisi)

2001 – Büyük Adam Küçük Aşk (İETT Biletçisi) (Sinema Filmi)

2000 – Üzgünüm Leyla (Yargıç) (TV Dizisi) (Bölüm)

2000 – Üvey Baba (Mafya Babası) (TV Dizisi)

2000 – Kurşun Kalem (Köy Muhtarı) (TV Dizisi)

2000 – Kimyacı (Öğretmen) (TV Dizisi)

2000 – Hemşo (Kahveci Takoz Salih) (Sinema Filmi)

1999 – Konu Komşu (Baş Komiser) (TV Dizisi)

1998 – İkinci Bahar (Tefeci Rıza) (TV Dizisi)

1998 – Utanmaz Adam (Berber) (TV Dizisi)

1998 – Unutabilsem (Nikah Memuru) (TV Dizisi)

1998 – Marziye (Savcı) (TV Dizisi)

1997 – Yasemin (Baş Komiser Yrd.) (TV Dizisi)

1997 – Kalbimi Kıra Kıra (Gazino Patronu) (TV Dizisi)

1997 – Böyle mi Olacaktı (Baş Komiser) (TV Dizisi)

1996 – Sevda Kondu (Baş Komiser) (TV Dizisi)

1996 – Ekmek (Milletvekili) (Sinema Filmi)

1996 – Bana Sevgiyi Anlat (Gazino Patronu) (TV Filmi)