Özbekistan’la kültür köprüsü kurdu

Sevilen şarkıcı Sinan Özen
, yeni klibi için Özbekistan'ı tercih etti. 'İkimizde Var' adlı şarkısına Harezim bölgesinin önemli tarihi yerlerinden olan Hive'de klip çeken şarkıcı, Özbekistan ve Türkiye arasındaki kültür köprüsünü müzikle pekiştirdi. Sözlerini Farrukh Satimov ve Sinan Özen'in yazdığı, bestesi Farrukh Satimov'a ait olan 'İkimizde Var'a Davron Saburov yönetmenliğinde çekilen klip, Hive'nin büyülü atmosferini Türkiye'ye taşıyacak. Klip, 28 Eylül Cuma günü dijital platformlarda yayınlanacak.