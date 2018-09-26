Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Özbekistan’la kültür köprüsü kurdu

Özbekistan’la kültür köprüsü kurdu

Giriş Tarihi: 26.9.2018
Özbekistan’la kültür köprüsü kurdu
Sevilen şarkıcı , yeni klibi için Özbekistan'ı tercih etti. 'İkimizde Var' adlı şarkısına Harezim bölgesinin önemli tarihi yerlerinden olan Hive'de klip çeken şarkıcı, Özbekistan ve Türkiye arasındaki kültür köprüsünü müzikle pekiştirdi. Sözlerini Farrukh Satimov ve Sinan Özen'in yazdığı, bestesi Farrukh Satimov'a ait olan 'İkimizde Var'a Davron Saburov yönetmenliğinde çekilen klip, Hive'nin büyülü atmosferini Türkiye'ye taşıyacak. Klip, 28 Eylül Cuma günü dijital platformlarda yayınlanacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Özbekistan’la kültür köprüsü kurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN