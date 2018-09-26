Sen Anlat Karadeniz’de ortalık karışacak

atv'nin fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşına çıkacak. Heyecan dozu daha da artan dizide; Nefes ve Tahir, Vedat’ın varlığından habersiz en mutlu günlerini yaşarken, Vedat intikam peşindedir. Bu arada Yiğit’in sünnet töreni için hazırlık yapılmaktadır. Peki törene katılmaya kararlı olan Vedat nasıl bir sürpriz hazırlıyor? Nefes özgürlüğünün tadını çıkarırken Dağdevirenler için durum farklıdır. Murat’a olan aşkı nedeniyle ev hapsinde tutulan Nazar, Vedat’ın yaşadığını Murat’a söylemek isterken sevdiğinin başına bela açacaktır.
Giriş Tarihi: 26.9.2018 11:37Güncelleme Tarihi: 26.9.2018 11:38
Nefes ve Tahir, Vedat'ın varlığından habersiz en mutlu günlerini yaşarken, Vedat intikam peşindedir. Yiğit'in sünnet töreni için hazırlık yapılırken, törene katılmaya kararlı olan Vedat nasıl bir sürpriz hazırlıyor?