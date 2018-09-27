Çağla Şıkel: Aylık kazancım 200 bin TL

BUGÜN NELER OLDU

Çağla Şıkel, oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte Etiler Akmerkez'deydi. Ünlü manken, bir mağaza çıkışı kendisine yöneltilen "Geçtiğimiz günlerde 200 bin lira aylık kazancınız olduğu haberleri çıktı. Ne diyeceksiniz?" sorusuna yanıt verdi.ŞIKEL, "Kimler ne paralar kazanıyor. Ben köpek gibi çalışıyorum. 20 senedir bu mesleğin içindeyim. Kimse 'Çağla nasıl bu kadar para kazanıyor?' diyemez" yanıtını verdi. Şıkel, ardından çocuklarını alıp hızla AVM'den çıktı.