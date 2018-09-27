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Çağla Şıkel: Aylık kazancım 200 bin TL

Çağla Şıkel, ayda 200 bin lira kazanmasına kimsenin laf etmeye hakkının olmadığını söyledi: 20 senedir bu mesleğin içindeyim, köpek gibi çalışıyorum. Kimse ‘Çağla bu parayı nasıl kazanır?’ diyemez

OKAN FİLİZÇAY Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2018
Çağla Şıkel: Aylık kazancım 200 bin TL
GELİRİNİZ İÇİN NE DİYECEKSİNİZ?
Çağla Şıkel, oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte Etiler Akmerkez'deydi. Ünlü manken, bir mağaza çıkışı kendisine yöneltilen "Geçtiğimiz günlerde 200 bin lira aylık kazancınız olduğu haberleri çıktı. Ne diyeceksiniz?" sorusuna yanıt verdi.

'KİMLER NELER KAZANIYOR'
ŞIKEL, "Kimler ne paralar kazanıyor. Ben köpek gibi çalışıyorum. 20 senedir bu mesleğin içindeyim. Kimse 'Çağla nasıl bu kadar para kazanıyor?' diyemez" yanıtını verdi. Şıkel, ardından çocuklarını alıp hızla AVM'den çıktı.
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Çağla Şıkel: Aylık kazancım 200 bin TL
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