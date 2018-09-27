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tüm programları geride bıraktı!

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan ile , sabah kuşağının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

Giriş Tarihi: 27.9.2018 11:48
Müge Anlı tüm programları geride bıraktı!

Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde ile , rakiplerini geride bırakarak en yüksek izlenme paylarına sahip oldu.

Program, 24 Eylül Pazartesi günü; Tüm Kişiler kategorisinde %39,27, AB Sosyal Statü'de %37,15, 20+ABC1 kategorisinde %37,78 izlenme payı, 25 Eylül Salı günü; Tüm Kişiler kategorisinde %32,75, AB Sosyal Statü'de %32,96, 20+ABC1'de %30,52 izlenme payı, 26 Eylül Çarşamba günü ise; AB Sosyal Statü'de %30,11, 20+ABC1, kategorisinde %32,86 izlenme payına ulaşarak "üç gün" üst üste tüm prime time programlarını geride bıraktı.

Yayına başladığı ilk günden bu yana seyirciyi ekrana bağlayan, birçok kaybın bulunmasını ve cinayetlerin aydınlanmasını sağlayan Müge Anlı yine çok konuşulacak olaylarıyla hafta içi her gün saat 10.00'da atv ekranlarında.

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Müge Anlı tüm programları geride bıraktı!
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