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Ünlü Sunucu tek celsede boşandı

Ünlü sunucu , diş hekimi eşi ile anlaşmalı olarak tek celse de boşandı. Çiftin kızları Zeynep Cebe'nin velayeti annede kalırken, çift birbirinden nafaka ve tazminat talep etmedi.

ATAKAN IRMAK
ATAKAN IRMAK Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2018 11:12
Ünlü Sunucu Serdar Cebe tek celsede boşandı

Ünlü sunucu ve diş hekimi eşi , İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak Temmuz ayında anlaşmalı olarak boşandıkları öğrenildi.

Ünlü sunucu Serdar Cebe ve diş hekimi eşi Pınar Cebe çifti, geçtiğimiz aylarda İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanmak istedi. Çift, anlaşmalı olarak boşanmak istediklerini beyan etti ve imzalanan protokole göre çiftin kızları Zeynep Cebe'nin velayeti anne Pınar Cebe'de kaldı.

ANLAŞMALI BOŞANMA

Çiftin, Ada'da bulunan evi, Pınar Cebe'ye devredilirken, çift birbirinden nafaka ve Zeynep Cebe'nin bütün masraflarını Serdar Cebe karşılayacak. Ayrıca Pınar Cebe, boşandığı eşi Serdar Cebe'nin soyadını kullanmaya devam edecek ve baba kızının tüm masraflarını karşılayacak. Çift'in özel bir bankada bulunan birikmiş parası da ikili arasında bölündü.

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Ünlü Sunucu Serdar Cebe tek celsede boşandı
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