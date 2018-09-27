Yağmurlu Eylül akşamına Sertab Erener’in sesiyle yaz geldi!

Konuklarına müzik ziyafetinin yanı sıra sahne performansı ve orkestrasıyla müzikal bir şölen yaşatan Sertab Erener, 'Yalnızlık', 'Yanarım', 'Aşk', 'Aslolan', 'Yolun Başı', 'Rengarenk', 'Bi Çaresi' gibi 90'lardan günümüze en sevilen şarkılarını, profesyonel dansçı ekibinin şovuyla, Açıkhava'da seslendirdi.

Erener ve dansçı ekibi "Everyway That I Can" şarkısında konsere gelen binlerce kişiyi coşturdu. Performansı ve enerjisiyle büyük beğeni toplayan Erener, sevenlerini kendine bir kez daha hayran bıraktı.

GÖRSEL BİR ŞÖLEN!

Sanatçının her şarkısına özel hazırladığı koreografiler ve her şarkının ruhuna uygun giyindiği kostümler müzikseverleri adeta büyüledi. Müzik ziyafetinin yanı sıra, sevenlerine görsel bir şölen de yaşatan Erener, unutulmaz bir gece yaşattı.

BİNLERCE KİŞİ YAĞMUR ALTINDA SERTAB ERENER DİNLEDİ!

Sahnenin ikinci yarısında aniden bastıran sağanak yağmur konser coşkusuna coşku kattı. Erener, en sevilen hitleri ile tüm Harbiye'yi dansa kaldırdı. Sertab'ın Müzikali'ni hınca hınç dolduran seyirciler çok eğlendi. Seyircilerden biri şarkı arasında, "Sesinden yaz geldi" diye bağırdı.

Dillerden düşmeyen en güzel şarkılarını Harbiye'yi dolduran sevenlerinden oluşan koroyla birlikte söyleyen Sertab Erener, hayranlarından tam not aldı.

"KIZ LEYLA" ŞARKISIYLA YÜREKLERE DOKUNDU!

Erener'in söylediği "Kız Leyla" şarkısı ise, bir kez daha konserin yüreklere dokunan şarkısı oldu. Uzun süre ayakta alkışlanan Erener, bu dokunaklı şarkı ile kaybolan çocukları unutmadı.