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zirveyi sevdi! Tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu

Perşembe akşamları ekranlarında yayınlanan , Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu

Giriş Tarihi: 28.9.2018 10:20 Güncelleme Tarihi: 28.9.2018 10:32
Bir Zamanlar Çukurova zirveyi sevdi! Tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu

, Tüm Kişilerde %10,21 izlenme oranı ve %26,94 izlenme payı, AB'de %9,15 izlenme oranı ve %24,17 izlenme payı ve 20+ABC1'de %10,71 izlenme oranı ve %25,85 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

Başrollerini Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova'nın yapımını Tims&B, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor.

1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay geliyor ve kader bu çifti, 'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıyor… Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişiyor…

"Bir Zamanlar Çukurova" her Perşembe atv'de.

Ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri

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Bir Zamanlar Çukurova zirveyi sevdi! Tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu
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