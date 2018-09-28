Damla Öz ailesine Esra Erol’da kavuştu…

18 yaşındaki Damla Arıcı, 25 Eylül Salı günü biyolojik anne baba ve kardeşlerini bulmak için, onu büyüten annesiyle birlikte Esra Erol'da programına katıldı.

Onu büyüten annesi Ayperi Hanım, Damla 18 yaşına gelip üniversiteye başlayınca, yalanlar üzerine kurulu bir hayatı olmasına yüreğim elvermedi ve gerçekleri anlatmaya karar verdim dedi. Damla "Annem bana evlatlık olduğumu söylediğinde inanamadım, çünkü hiçbir zaman bu farkı bana hissettirmemişti. Beni 2000 yılında Denizli Erpa Hastanesi'nde çalışan bir görevli aracılığıyla evlatlık almışlardı. Bunları duyunca bir aile neden daha ufacık bir bebeği istemez diye düşünmeden edemedim.

O yüzden biyolojik anne babamı değil de kardeşlerim varsa ve hayattalarsa onları görmek, bulmak istiyorum" dedi. Damla'yı büyüten annesi Ayperi Hanım Denizli'deki hastanede tüp bebek için tedavi görüyordum. Ama olumsuz sonuç alıyorduk. Orada çalışan bir temizlik görevlisi vardı. Sürekli gidip geldiğimiz için aramızda bir sohbet oluşmuştu. Ona burada doğum yapıp çocuğu istemeyen aile olursa biz evlatlık almak isteriz demiştik. Onlar da bir süre sonra bize Damla'yı getirdiler. Damla'yı öz anne ve babasından evlatlık aldık dedi.

Yıllar sonra 27 Eylül Perşembe günü Damla hiç görmediği kardeşlerini ilk defa Esra Erol'da gördü. Kendisi haricinde iki kardeşi daha olduğunu öğrenen Damla, ablası ve abisine Esra Erol'da programında gözyaşlarıyla kavuştu.