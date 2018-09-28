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Ünlüler şarkılarını seslendirecek

2 Ekim Salı akşamı Uniq Hall’de iş, sanat ve spor dünyasından ünlüler, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yararına şarkılarını seslendirecek, geceden elde edilen gelirle 900’ün üzerinde Toplum Gönüllüsü gencin, sosyal sorumluluk projelerinin hayata geçirilmesi hedefleniyor

Giriş Tarihi: 28.9.2018 11:05
Ünlüler Sezen Aksu şarkılarını seslendirecek

2 Ekim'de Uniq Hall' de gerçekleşecek gecenin yönetmenliğini Çağan Irmak üstlenirken, konserin müzik direktörü ve orkestra şefi ise Tuluğ Tırpan olacak. Bu özel gecede, Barış Falay, Birce Akalay, Burçak Elmas Deniz, Burçin Elmas Çubukçu, Burcu Biricik, Devrim Yakut, Elif-Kerem Gönlüm, Evrim Aras, Işıl Yücesoy, Işın Karaca, Mehmet Erdem, Neslihan Demir, Özge Borak, Özgür Çevik, Rubato, Selen Özgörkey, Sezgin Elmas, Sibel Tüzün, Tamer Levent, Tolga Tekin, Tuğrul Tülek, Tülay Günal, Yetkin Dikinciler, Zara'nın yanı sıra iş, sanat ve spor dünyasından çok özel sürpriz konuklar sahne alacak.

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Ünlüler Sezen Aksu şarkılarını seslendirecek
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