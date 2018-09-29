Dünya modasının kalbi, bu yıl 12'ncisi düzenlenen Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul
(MBFWI) ile 11-14 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da attı. Tüm dünyadaki moda haftaları arasında ilk 10'da yer alan MBFWI'nın arkasında, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) bulunuyor. İstanbul'u, bulunduğu coğrafyanın bir numaralı moda merkezi yapmayı hedefleyen İHKİB'in ülkemize kazandırdığı organizasyon; moda haftaları arasındaki gücünü ortaya koyuyor. DÜNYADA BEŞINCI SIRADAYIZ Moda haftası
nı değerlendiren İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe
; bu etkinlik sayesinde milyonlarca dolar değerinde tanıtıma imza attıklarını söyledi. Türkiye'nin, dünyanın beşinci büyük hazır giyim tedarikçisi olduğunu belirten Gültepe, ülkemizi sıralamada üçüncülüğe taşımayı amaçladıklarını belirtti: "İddialı markalarımız ve tasarımcılarımız var. Son etkinliğimiz, New York Moda Haftası ile çakışmasına rağmen İstanbul'u tercih eden küresel ölçekte onlarca alıcıyı ve moda yazarını ağırladık. Türk modası hakkında söyledikleri ve ülkelerine döndükten sonra yazdıklarından sektörümüz adına gurur duyduk. Yabancı davetlilerin hafta boyu yaptığı paylaşımlar, sosyal medyada 1.7 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı. Hazır giyim endüstrimizin küresel vitrini MBFWI ile Türk modasının dünyadaki algısını zirveye taşıdık." 300 DEFİLEYİ 170 BİN KİŞİ İZLEDİ
MUSTAFA Gültepe; İstanbul'da ilki Karaköy Antrepo'da düzenlenen ve bugüne kadar Grand Pera, Kuruçeşme Arena ve Zorlu PSM gibi farklı mekanlarda modaseverlerle buluşan MBFWI'de geride kalan 12 sezonu şöyle özetledi:
- 12 sezonda 300'ün üzerinde defile ve sunum gerçekleştirildi.
- 105 marka ve tasarımcı koleksiyonlarını sergiledi.
- Defileler ve diğer etkinlikleri 170 binden fazla davetli takip etti.
- 30'u aşkın ülkeden binin üzerinde yabancı moda editörü, fotoğrafçı, influencer ve satın alma sorumlusu İstanbul'a geldi.
- #mbfwi hashtag'i Instagram'da 87 bin paylaşıma yaklaştı.
- Organizasyonun isim sponsoru Mercedes-Benz, Mercedes- Benz Lounge'da toplamda 50 binden fazla kişiyi ağırladı.