Üç hafta kahkahaya doyacağız

Kasım ayına 'kahkaha ayı' dedirten, BKM'nin düzenlediği İstanbul Komedi Festivali' bu yıl üçüncü kez komedi severlerle buluşacak. BKM CEO'su Zümrüt Arol Bekçe, festivalle ilgili "İlk yıl bir hafta, ikinci yıl iki haftaya çıkardığımız festivale yoğun ilgi var. Bu yıl festival üç hafta. Önümüzdeki sene bir aya çıkarmayı planlıyoruz" diye konuştu. Bekçe, komedi festivalinin sadece BKM işlerinde yer alan oyunculara has olmadığının altını çizerek herkese açık bir festival olduğunu vurguladı. 2-18 Kasım arasında yapılacak festival kapsamında; Alper Kul'un 'Yine Hamileyim' adlı şovu, Semaver Kumpanya'nın 'Cimri'sinin yanı sıra Ayşen Gruda da ilk kez tek başına sahne şovuyla seyirci karşısına yapacak. Yılmaz Erdoğan
, 'Çok Güzel Hareketler Bunlar İkinci Kuşak' şovuyla, Ata Demirer
'Ata Demirir Gazinosu'yla festivalde yer alıyor. Demet Akbağ
ise Ömür Özdemir'in sahnesine konuk olacak.