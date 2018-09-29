Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Üç hafta kahkahaya doyacağız

Üç hafta kahkahaya doyacağız

İLKER GEZİCİ
İLKER GEZİCİ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 29.9.2018
Üç hafta kahkahaya doyacağız
Kasım ayına 'kahkaha ayı' dedirten, BKM'nin düzenlediği İstanbul Komedi Festivali' bu yıl üçüncü kez komedi severlerle buluşacak. BKM CEO'su Zümrüt Arol Bekçe, festivalle ilgili "İlk yıl bir hafta, ikinci yıl iki haftaya çıkardığımız festivale yoğun ilgi var. Bu yıl festival üç hafta. Önümüzdeki sene bir aya çıkarmayı planlıyoruz" diye konuştu. Bekçe, komedi festivalinin sadece BKM işlerinde yer alan oyunculara has olmadığının altını çizerek herkese açık bir festival olduğunu vurguladı. 2-18 Kasım arasında yapılacak festival kapsamında; Alper Kul'un 'Yine Hamileyim' adlı şovu, Semaver Kumpanya'nın 'Cimri'sinin yanı sıra Ayşen Gruda da ilk kez tek başına sahne şovuyla seyirci karşısına yapacak. , 'Çok Güzel Hareketler Bunlar İkinci Kuşak' şovuyla, 'Ata Demirir Gazinosu'yla festivalde yer alıyor. ise Ömür Özdemir'in sahnesine konuk olacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Üç hafta kahkahaya doyacağız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN