‘Türkiye güvenli ve huzurlu bir ülke’

Yunus
Emre Enstitüsü; Türkiye
'nin turistik ve kültürel zenginliğini göstererek Çin
'de ülkemizin algısını güçlendirmek için yürüttüğü tanıtım çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçeve Enstitü; Çin'in kanaat önderlerini, yıldızlarını, sanatçılarını ve öğrencilerini Türkiye'de ağırlıyor. Yunus Emre Enstitü'nün belirli aralıklarla Türkiye'de ağırladığı Çinli misafirlerin son heyeti; sanatçılar, küratörler, sanat galerisi sahipleri, koleksiyonerler ve sanat danışmanlarından oluşuyordu. Heyet, verdiği röportajlarda Türkiye'nin halkını, tarihini ve kültürünü çok sevdiklerini söyleyerek "Türkiye huzur içinde, güvenli bir ülke" dedi. Çin'in önde gelen sanatçılardan Yang Qian; Türkiye'ye ilk gelişi olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Türkiye'ye gelmeden önce kültürü hakkında bazı şeyler biliyordum. Tarihsel olarak Türkiye, batı ve doğu kültürünün bir sentezi. Ama buraya geldikten sonra, bu dinamiklerin daha güçlü olduğunu gördüm. Türkiye'nin ku kadar zengin bir kültürü olduğunu bilmiyordum."