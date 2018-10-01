‘Artık okulumuz var, çok mutluyuz’

Ünlü
şarkıcı Ebru Yaşar
, kendi adını taşıyan ve 2019-20 eğitim- öğretim yılına yetişmesi planlanan okulla eğitim seferberliğine dahil olmuştu. Eşi Necat Gülseven'in memleketi Diyarbakır
-Bismil'de yapımı devam eden okulla bizzat ilgilenen Yaşar, Diyarbakırlı minik bir öğrenciden bir mektup aldı. Bismil Selahaddin Eyyubi İ.Ö.O. dördüncü sınıf öğrencisi Beritan Bülbül, mektubunda şunları yazdı: "Bu okulu yaptırmasaydınız, seneye birinci sınıfa gidecek kardeşlerimizi göremezdik ve çok uzak bir okula gitmek zorundaydık. Ama artık çok mutluyuz. Bu haberi duyunca içimizde kelebekler uçuştu." ZİYARETE GİDECEK
Yaşar, mektubu için minik Beritan'a teşekkür edip şunları söyledi: "Beritan ve onun gibi milyonlarca çocuğumuz bu ülkenin geleceği. Mektubu okuduğumda gözyaşlarıma hakim olamadım. Allah'a, bana böyle bir imkan tanıdığı ve minik kalplerde dua olabilmeyi nasip ettiği için şükrettim. Kimi okul yaptırır, kimi bir kalem-silgi alır. Herkes imkanı çerçevesinde elini taşın altına koymalı."