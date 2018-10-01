Bavul kayboldu smokin gitti

'AYIP OLUR'
Açılış
gecesi herkes şıkır şıkırdı. Bir kişi hariç. O isim; İranlı yönetmen Asghar Farhadi
idi. Farhadi'nin sahneye kotla çıkma nedeni bavulunun kaybolması... Farhadi, "Ayıp olur, böyle sahneye çıkamam" demiş ama organizasyon ekibi ısrar etmiş. Zaten kendisi de sahnede özür diledi. SINEMACILARA MÜJDE VAR YENİ YASA GELİYOR
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, sevinçli haberi sahnede verdi: "Bir ay içinde yeni sinema yasası çıkacak. Sinemaya destek çeşitlenecek. Telif sorunları çözülecek ve ülkemizde daha çok yabancı film çekilebilecek." FİLMLERİ KİM SEVMEZ! KIRMIZI HALIDAKİ İKON
Kırmızı halının en ilginç siması, Bülent Korkmaz
'dı. Bu tür etkinliklere fazla katılmayan futbol camiasından birini orada görmek şaşırttı. Antalya
spor'un hocası Korkmaz, sinemacılarla yan yana oturdu.