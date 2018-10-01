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Bavul kayboldu smokin gitti

Törende en çok; İranlı yönetmen ’nin sahneye kotla çıkması, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un önemli açıklaması ve konuşuldu

OLKAN ÖZYURT
OLKAN ÖZYURT Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2018
Bavul kayboldu smokin gitti
'AYIP OLUR'
Açılış gecesi herkes şıkır şıkırdı. Bir kişi hariç. O isim; İranlı yönetmen idi. Farhadi'nin sahneye kotla çıkma nedeni bavulunun kaybolması... Farhadi, "Ayıp olur, böyle sahneye çıkamam" demiş ama organizasyon ekibi ısrar etmiş. Zaten kendisi de sahnede özür diledi.

SINEMACILARA MÜJDE VAR

YENİ YASA GELİYOR
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, sevinçli haberi sahnede verdi: "Bir ay içinde yeni sinema yasası çıkacak. Sinemaya destek çeşitlenecek. Telif sorunları çözülecek ve ülkemizde daha çok yabancı film çekilebilecek."

FİLMLERİ KİM SEVMEZ!

KIRMIZI HALIDAKİ İKON
Kırmızı halının en ilginç siması, 'dı. Bu tür etkinliklere fazla katılmayan futbol camiasından birini orada görmek şaşırttı. Antalyaspor'un hocası Korkmaz, sinemacılarla yan yana oturdu.
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Bavul kayboldu smokin gitti
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