“Can Kırıkları” ve “Ağlama Anne” dizilerinin yayın günleri belli oldu

İKİ KADIN POLİSİN HİKAYESİ "CAN KIRIKLARI"

Yapımcılığını NTC Medya'nın üstlendiği; Hande Doğandemir, Seçkin Özdemir, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Özgür Çevik, Ecem Özkaya, Hazar Motan, Kemal Uçar ve Ali İpin gibi başarılı isimlerin oyuncu kadrosunu oluşturduğu, Leyla ve Zeynep adlı iki kadın polisin etkileyici dram hikayesini ekranlara taşıyan "Can Kırıkları" 8 Ekim Pazartesi günü seyircisiyle buluşuyor.

Can Kırıkları 1.Bölüm fragmanı yayınlandı - Hemen izle!

"AĞLAMA ANNE", İZLEYİCİYİ AĞLATACAK!

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yeni sezonun iddialı işleri arasında şimdiden yerini alan başrollerini Birce Akalay, Özlem Yılmaz, Cansel Elçin, Sezin Akbaşoğulları, Selim Bayraktar ve Ekin Mert Daymaz'ın paylaştığı Küçük yaşta yaptığı bir hata sonucu, evlat katili olmakla suçlanan Alev ile ailesinin duygu yüklü hikâyesini anlatan "Ağlama Anne" ise 7 Ekim Pazar günü ekrana geliyor.

Ağlama Anne 1. bölüm fragmanı yayınlandı - Hemen izle!