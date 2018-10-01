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” ve “” dizilerinin yayın günleri belli oldu

’nin iki yeni dizisi için geri sayım başladı. “” ve “” dizilerinin yayın günleri belli oldu. “Can Kırıkları” 8 Ekim Pazartesi günü seyircisiyle buluşuyor. “Ağlama Anne” ise 7 Ekim Pazar günü ekrana geliyor.

Giriş Tarihi: 1.10.2018 11:40 Güncelleme Tarihi: 1.10.2018 12:34
“Can Kırıkları” ve “Ağlama Anne” dizilerinin yayın günleri belli oldu

İKİ KADIN POLİSİN HİKAYESİ "CAN KIRIKLARI"

Yapımcılığını NTC Medya'nın üstlendiği; , , Funda Eryiğit, , , Ecem Özkaya, Hazar Motan, ve Ali İpin gibi başarılı isimlerin oyuncu kadrosunu oluşturduğu, Leyla ve Zeynep adlı iki kadın polisin etkileyici dram hikayesini ekranlara taşıyan "" 8 Ekim Pazartesi günü seyircisiyle buluşuyor.

Can Kırıkları 1.Bölüm fragmanı yayınlandı - Hemen izle!

"AĞLAMA ANNE", İZLEYİCİYİ AĞLATACAK!

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yeni sezonun iddialı işleri arasında şimdiden yerini alan başrollerini Birce Akalay, Özlem Yılmaz, Cansel Elçin, , ve Ekin Mert Daymaz'ın paylaştığı Küçük yaşta yaptığı bir hata sonucu, evlat katili olmakla suçlanan Alev ile ailesinin duygu yüklü hikâyesini anlatan "" ise 7 Ekim Pazar günü ekrana geliyor.

Ağlama Anne 1. bölüm fragmanı yayınlandı - Hemen izle!

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“Can Kırıkları” ve “Ağlama Anne” dizilerinin yayın günleri belli oldu
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