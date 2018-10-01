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İlk single ilk heyecan

Giriş Tarihi: 1.10.2018 15:24
İlk single ilk heyecan

'ın vokalisti Cem, uzun süredir üzerinde çalıştığı ilk single'ını dinleyicilerin beğenisine sundu.

Müzikseverlerin özel bir kanalda yayınlanan şarkı yarışmasından da tanıdığı Cem, "Sayende" adını verdiği ilk single'ını beğeniye sundu. Aranjörlüğünü Okan Akı'nın üstlendiği single, dijital mecralarda yayınlandı.

Söz ve müziği Gökhan Beder ile Ali Irmak'ın imzasını taşıyan "Sayende" şarkısının klibi, Bora Temur tarafından hazırlanan remiks versiyonuna çekildi. Siyah beyaz görüntülerin yer aldığı klibin yönetmen koltuğunda Mustafa Özen oturdu. Çekimleri Beykoz Kundura Fabrikası'nda yapılan klipte Cem'in yanı sıra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümü öğrencileri de kamera karşısına geçti.

ÜNLÜ İSİMLERLE ÇALIŞTI YARIŞMAYLA TANINDI

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nden mezun olan Cem, müzik dünyasına 7 yıl önce 'in vokalisti olarak giriş yaptı. Emre Kaya ve Linet'in ardından Demet Akalın'la çalışmaya başlayan Cem, özel bir televizyon kanalında yayınlanan ses yarışmasında 'in takımında yer almış, başarılı performansıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu.

Cem halen İstanbul eğlence hayatının popüler mekanlarında sahne alıyor.

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İlk single ilk heyecan
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