Sinan Akçıl: Pestil yiyorum kendimi tutamıyorum

Ünlü müzisyen Sinan Akçıl, önceki gün Gümüşhane Uluslararası Kuşburnu Pestil Kültür Turizm Festivali'nde sahneye çıktı. Akçıl, Gümüşhaneliler'in büyük ilgi gösterdiği konserde, yakında Mustafa Ceceli ile 'Anlarsın' isimli şarkıda düet yapacaklarını açıkladı. Ceceli'nin de daha önce Gümüşhane'de konser verdiğini hatırlatan Akçıl, "Mustafa, buraya daha önce gelmiş. Beni uyardı, 'Sahnede pestil yeme, ağzına yapışır' diye ama ben yiyorum çünkü kendimi tutamıyorum" dedi.







Akçıl izleyiciye, "Bugün madem pestil festivalindeyiz; benim ve sizin pestiliniz çıkana kadar şarkı söyleyip dans edelim mi?" diye sorunca alanda çığlıklar koptu. Konserde, Gümüşhane Valisi Okay Memiş ve Belediye Başkanı Ercan Çimen, konser alanında izdihamı önleyen Gümüşhane polisi ve jandarmasına teşekkür etti.

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