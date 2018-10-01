Romanya’da Lucescu’lu kutlama

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, D'S Damat'ın Romanya
'daki sekizinci yılı için geçtiğimiz günlerde Bükreş'te yapılan kutlamalara katıldı. Qreator Venue'de gerçekleşen kutlamada, Orka Holding
'in patronu Süleyman Orakçıoğlu
ve Genel Koordinatör Osman Arar'ı yalnız bırakmayan Lucescu, D'S Damat mağazasını gezdi ve markayı çok beğendiğini söyledi. Kutlamaya; Rumen oyuncu Michaela Prosan, şarkıcı Raluka ve sunucu Mihai Morar gibi isimler de katıldı. Süleyman Orakçıoğlu, Romanya'daki 11 mağazalarına yenilerini eklemeyi planladıklarını söyledi.