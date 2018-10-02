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gecesini habercilerden dinleyin

OKAN FİLİZÇAY Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2018
15 Temmuz gecesini habercilerden dinleyin
?2016'da yaşanan hain darbe girişimi sırasında görevde olan muhabirler, kameramanlar ve fotomuhabirlerinin, o gece yaşadıklarını anlattıkları '15 Temmuz'un Objektifleri Belgeseli', önceki gün Antalya Film Festivali'nde izleyiciyle buluştu. 107 haberciyi aynı yapımda bir araya getiren belgesel, 42 kişilik bir ekiple İstanbul, Ankara ve Marmaris'te çekildi. Yapımcılığını ve yönetmenliğini 'ın üstlendiği belgesel, 15 Temmuz gecesi şehit olan Erol Olçok'a ithaf edildi.

'HÂLÂ KORKUYORLARDI'
Antalya'da yoğun bir ilgiyle karşılanan belgeselde imzası bulunan Ali Ekber Karaçam, gösterim öncesi GÜNAYDIN'ın sorularını yanıtladı. Belgesel hazırlıklarının Kasım 2016'da başladığını söyleyen Karaçam, şöyle konuştu: "Bu belgeseli, Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin iş birliğiyle yaptık. 107 haberciyi tespit ettik. O gece çektikleri görüntüleri aradık ve bin 200 dakikalık kayıt aldık." Darbe girişiminin yaşandığı gece görevde olduğunu belirten Karaçam, belgeselin yapım aşamasında duygusal anlar yaşadıklarını söyledi: "'nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önünde, sonra da köprüdeydik o gece... İnsanlarla konuşmaya başlayınca, ağlayanları görünce o geceyi tekrar yaşıyorsun. Çalışmalara çok sıcak bir zamanda başladık; ilk altı ayda her şey tazeydi. Onlarla birlikte duygulandık, üzüldük. İnsanların gözlerinde hâlâ tedirginlik ve korku vardı. O gece sokakta olan arkadaşlarımız ailelerini merak ediyordu; 'Ya görev ve vatan ya da ailem' diyorlardı. Vatan olmadıktan sonra aile neye yarar?"
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15 Temmuz gecesini habercilerden dinleyin
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