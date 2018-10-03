Derek Doneen: Çocukları tüketim çılgınlığına kurban edemeyiz

55'inci Uluslararası Antalya
Film Festivali'nin bu yılki teması insanlık... Festivalin yarışma bölümünde de bu temaya uygun filmler yer alıyor. Önceki gün gösterilen iki film, Derek Doneen
'in 'Kailash'ı ve Nadine Labaki'nin 'Kefernahum'u; farklı coğrafyalardaki çocukların, yoksulluk nedeniyle yaşadığı trajedileri anlatıyordu. Özellikle belgesel türündeki 'Kailash', dünyadaki çocuk işçi
lerin durumunu çarpıcı bir şekilde ele alıyor. 'ABD İMZALAMADI'
Sundance Film Festivali'nde Büyük Jüri Ödülü alan 'Kailash', dünyadaki her 10 çocuktan birinin işçi olarak çalıştırıldığı gerçeğini anlamamızı sağlıyor. Nobel Barış Ödülü sahibi Hint aktivist Kailash Satyarthi
'nin Hindistan
'da köle gibi çalıştırılan çocuklar için yıllardır verdiği mücadeleye odaklanan belgesel, Antalya'da seyircinin en çok alkışladığı yapımlardan biri oldu. Biz de belgeselin yönetmeni Derek Doneen ile bir araya geldik. Dünyada 152 milyon çocuk işçi çalıştırıldığını söyleyen Doneen, "Bu rakam, biz belgeseli çekerken 164 milyondu. Bir düşme eğilimi var" diyor.
Genç yönetmen, şöyle devam ediyor: "Kimi ülkelerde çocuklar ailelerinden kopartılıp adeta köleleştiriliyor. Sabah 07.00'den gece 00.00'ya kadar kapalı atölyelerde çalıştırılıyor. Oysa BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre, çocuk işçi çalıştırmak yasak. ABD dışında bütün ülkeler bu sözleşmeye imza attı. Ama yasağa rağmen bu durum devam ediyor. Ben de bu çocuklar kim, hangi koşullardan çalışıyorlar, nasıl zarar görüyorlar, sözü onlara bırakmak istedim." '30 YIL MÜCADELE ETTI'
Doneen, bu meselenin ülkeler ve politikalar üstü olduğunu anlatıyor: "İnsanlık kendi geleceğine zarar veriyor. Kailash Satyarthi, 30 yıldır Hindistan'da mücadele verdi. Herkes bu gerçekle yüzleşip bu durumu engellemek için çaba harcamalı. Zorla çalıştırılan bir çocuğun elinden çıkan bir kıyafeti giymeyi kim ister? Bu suça kim ortak olmak ister? Çocuk emeği kullanılmayan ürünleri tercih edelim."
Yönetmen, ABD'nin BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne imza atmamasının utanç verici olduğunu söylüyor: "ABD, bu sözleşmeye imza atmasa da, insanlık olarak bu sorunun üstesinden gelebilecek güçteyiz. 30 yıl önce 280 milyon çocuk işçi çalıştırılıyordu dünyada. Bu sayı, yüzde 80 düştü. Bugün 152 milyon çocuk var. Yine de bu rakam pek çok ülke nüfusundan fazla."
Doneen, tüm dünyaya şu mesajı veriyor: "Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Onları tüketim çılgınlığımıza kurban edemeyiz."