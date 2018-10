Ekim’de harbiye açıkhava sahnesi’nde Mfö ve Şebnem Ferah fırtınası esecek!

26 Ekim Cuma günü sayısız hit, bir dolu ödülün sahibi ve müzik sahnelerimizin efsane grubu MFÖ'nün gerçekleştireceği konser, diğeri de 27 Ekim Cumartesi günü, yayınladığı ilk albümü 'Kadın'dan bu yana söz yazarı, besteci ve yorumcu kimliğiyle Türk müzik tarihinde önemli bir yer edinen Şebnem Ferah'ın konseri. 1984'te çıkan Ele Güne Karşı albümüyle birlikte toplam 13 albümde (3 best of, 10 stüdyo albümü) dillere dolanan sayısız şarkıya imza atan, ülkenin dört bir yanında dopdolu konserlerde sahne alan MFÖ, "Sakın Gelme"den, "Mazaretim Var Asabiyim Ben"e, "Ele Güne Karşı"dan "Güllerin İçinden"e, "Ali Desidero"dan "Sarı Laleler"e ile efsane grup birkez daha tarihe not düşülecek konserlerinden birine imza atmaya hazırlanıyor.

5 yıl aranın ardından, m��zikseverlerin beğenisine sunulan "Parmak İzi" albümü ile müzik listelerinin zirvesinde yer alan "Yağmurlar", "Bu Aşk Fazla Sana", "Mayın Tarlası", "Sil Baştan" gibi klasik olmuş şarkıların sahib Şebnem Ferah, "Kadın" (1996) albümünden "Parmak İzi" (2018) albümüne uzanan geniş ve özel repertuvarıyla, yeniden 27 Eylül akşamı Harbiye Açıkhava sahnesinde muhteşem bir müzik ziyafeti sunacak.