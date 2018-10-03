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24. bölümde neler olacak?

'in merakla beklenen 24. bölüm fragmanı ve bölüm fotoğrafları yayınlandı. Peki yeni bölümde neler olacak?

Giriş Tarihi: 3.10.2018 09:45 Güncelleme Tarihi: 3.10.2018 09:50
Sen Anlat Karadeniz 24. bölümde neler olacak?

Mustafa, Tahir'e doğrulttuğu silahı ateşlerken Asiye'nin yanı başında olduğundan habersizdir.

Bir yandan kardeşi için ağlarken bir yandan Asiye'nin kanında zehir dolaştığını öğrenen Mustafa, yaralı bacağıyla Asiye'yi o uçurumdan nasıl indirecek?

Tahir'in öldüğünü düşünen Nefes gözünü karartıp tetiği çekerken kendi sonunu da mı hazırlıyor?

Vedat tüm suçlarından aklanıp Kalelilerin karşısına çıkıyor.

Ailesini koruyamadığı için kendisine kızan Mustafa, Vedat'ın cezasını kesmeye kararlı.

Tahir, Mustafa'yı durdurabilecek mi?

"Sen Anlat Karadeniz" 24. bölüm fragmanı yayında!

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Sen Anlat Karadeniz 24. bölümde neler olacak?
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