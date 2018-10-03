Teoman soğuk akşamı şarkılarıyla ısıttı

Her konserini tıklım tıklım dolduran Teoman
, geçtiğimiz cumartesi akşamı Atlantis Yapım organizasyonuyla düzenlenen Vadistanbul Açıkhava Konserleri'nde unutulmaz bir konsere daha imza attı. Birbirinden güzel parçalarıyla sevenlerini coşturan sanatçı, uzun süre ayakta alkışlandı. Muhteşem orkestrasıyla sevenlerini büyüleyen sanatçı, şarkılarını konser alanını dolduran coşkulu dinleyicisi ile birlikte söyledi. Soğuk İstanbul akşamında sımsıcak şarkılarıyla sevenlerinin içini ısıtan Teoman, sahnede 'Renkli Rüyalar Oteli', 'Papatya', 'Aşk Kırıntıları', 'Bana Öyle Bakma', 'Ruhun Sarışın', 'Gemiler', 'Serseri', 'Paramparça' gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.