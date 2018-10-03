FOX TV spikeri İsmail Küçükkaya'dan skandal sözlerine tepkiler dinmiyor

'ADAM' BİTTİ!

LAİKLİK, ÇAĞDAŞLIK ADI ALTINDA KADIN HAKLARI SAVUNUCUSU POZUYLA ŞOV YAPAN ZİHNİYET, EVİNDE EŞİNE ŞİDDET UYGULUYOR



'EKONOMİK ŞİDDETE DE UĞRADIM'

Sunduğu Çalar Saat programında kadına şiddete tepki gösteren, 'Kadının anlamı nedir?' diye yazılar kaleme alan İsmail Küçükkaya, hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Boşanma davası açan öğretmen Eda Küçükkaya, ünlü televizyoncu hakkında şok iddialarda bulundu: "Ekonomik, fiziksel ve duygusal şiddete maruz kaldım."

'SENİN GÖZÜNÜ DAĞITIRIM'

Eda Küçükkaya'nın boşanma dilekçesinde yer alan "Yüzüme yumruk atıp 'Şu anki konumum olmasa senin yüzünü gözünü dağıtırdım' dedi" sözleri ise infiale neden oldu. Küçükkaya'yı sosyal medyada topa tutan hayranları, 'İkiyüzlü sahtekar' ve "Fox TV'de diliyle milleti, evde eliyle eşini dövüyormuş" yorumları yaptı.



YÜZÜNDEKİ ASTARI ÇIKARDI İŞTE GERÇEK YÜZÜ!

Sosyal medyadaki tepkilerden bazıları şöyle: Hasan İnci: 'Yüzündeki astarı çıkarıp gerçek kişiliğini ortaya koymuş.' Sezohakan: 'Kendisinin ne kadar çağdaş ve medeni olduğunu, eşine uygulamalı olarak gösteriyormuş. Mehmet Akif Ersoy boşuna 'Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar' dememiş."



SÖZDE ÇAĞDAŞ ÖZDE DAYAKÇI!

Hayranları, sosyal medyada İsmail Küçükkaya'nın daha önce kadınlar için kaleme aldığı yazıları da paylaşıp tepki gösterdi. En ilginç göndermelerden biri şöyleydi: 'Laiklik, çağdaşlık adı altında kadın hakları savunucusu pozuyla şov yapan zihniyet, evinde eşine şiddet uyguluyor.'