Almanya başarısı partiyle kutlandı

Erkek giyim markası D'S Damat, Almanya
pazarındaki birinci yılını geçtiğimiz günlerde Mannheim'da açtığı yeni mağaza ile kutladı. Bir partiye dönüşen kutlamada, misafirleri ünlü kemanist Noah karşıladı. Dynelle Rhodes'un şarkıları ile konukları eğlendirdiği gecede, aralarında Mr Germany Dominik'in de bulunduğu ünlü mankenler podyuma çıktı. Davetliler, dünya şampiyonu miksolojist Ferhat Çalışkan'ın kokteylleri ile keyifli vakit geçirdi. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve genel koordinatörü Osman Arar'ın da katıldığı törende; Alman aşçı Günther Krabbenhöft, Dünya Kickbox Şampiyonu Gökhan Arslan, Alman oyuncu Ralf Möller gibi tanınmış isimler de vardı.