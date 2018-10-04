Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt'tan 'silah' açıklaması

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin yaşadığı Beykoz'daki villaya haciz işlemi yapılmış ve Demet Akalın kızı Hira’nın ‘Köpeğimi de alacaklar mı anne?’ sorusundan sonra avukatına boşanma talimatı vermişti. Şarkıcı Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt Instagram hesabından paylaştığı silah fotoğrafı ile hakkında ortaya atılan bir iddiaya yanıt verdi
Giriş Tarihi: 4.10.2018 15:07Güncelleme Tarihi: 4.10.2018 15:14
11 Eylül'de Demet Akalın'la olan altı yıllık evliliğini 2 dakikada bitiren Okan Kurt, bir magazin programında kendisi hakkında ortaya atılan iddiaya açıklık getirdi.