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'ın eski eşi 'tan 'silah' açıklaması

ve çiftinin yaşadığı Beykoz'daki villaya haciz işlemi yapılmış ve Demet Akalın kızı Hira’nın ‘Köpeğimi de alacaklar mı anne?’ sorusundan sonra avukatına boşanma talimatı vermişti. Şarkıcı Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt Instagram hesabından paylaştığı silah fotoğrafı ile hakkında ortaya atılan bir iddiaya yanıt verdi

Giriş Tarihi: 4.10.2018 15:07 Güncelleme Tarihi: 4.10.2018 15:14
Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt'tan 'silah' açıklaması

11 Eylül'de 'la olan altı yıllık evliliğini 2 dakikada bitiren , bir magazin programında kendisi hakkında ortaya atılan iddiaya açıklık getirdi.

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Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt'tan 'silah' açıklaması
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