Kösele gibi surat var sende!

Dayakçı İsmail Küçükkaya'ya kadın izleyiciden sert tepki



Hem kadına el kaldır hem de ekranda boy göster



'BANA ŞİDDET UYGULADI'

Türkiye üç gündür, Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya'yı konuşuyor. Eşi Eda Küçükkaya'nın mahkemeye verdiği boşanma dilekçesinde "Bana ekonomik, fiziksel ve duygusal şiddet uyguluyor" dediği sunucu, milyonları öfkelendirdi.



TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

En ufak bir şiddet olayında ayağa kalkan sivil toplum örgütleri 'Duymadık, görmedik, bilmiyoruz' dese de, sosyal medyada Küçükkaya'ya tepkiler çığ gibi. Hatta isyan edenlerin bayraktarlığını, ünlü sunucunun hayranları yapıyor.





İŞTE TEPKİ TWEET'LERİ



EŞİNİN YALAN SÖYLEDİĞİNİ İMA EDEN KÜÇÜKKAYA'YA BİR KADIN HAYRANI CEVABI YAPIŞTIRDI 'KARADENİZ KADINI YALAN SÖYLEMEZ İSMAİL'



KÜÇÜKKAYA, dün sabahki programında eşinin yalan söylediğini ima edince, sıkı hayranlarından biri ünlü sunucuya 'Karadeniz kadını yalan söylemez' cevabını verdi.



'KONU NE OLURSA OLSUN DÜŞÜP BAŞINI BİLE ÇARPSA, TUTAMADIĞIN İÇİN O KADINDAN YİNE SEN SORUMLUSUN!'



'BUNA KİM İNANIR' DİYE TWITTER'DA HASHTAG AÇAN KÜÇÜKKAYA'YA KOMİK YORUM: 'İSMAİL SANA KİM İNANIR BİLİYOR MUSUN, KADİR İNANIR! GİT ONA ANLAT.'

OMERTA SESSİZLİĞİ

Günlerdır İsmail Küçükkaya ile eşi Eda Küçükkaya'nın boşanma olayı konuşuluyor. Yani aslında eşinin iddiasına göre, ünlü televizyoncunun uyguladığı şiddet... Eda Küçükkaya'nın avukatı ne diyor boşanma dilekçesinde: "Davalı, ilk şiddet olayında müvekkilim Eda Küçükkaya'nın kafasını tutmuş, ağzını kapayarak, perde açık olduğundan kimse görmesin diye kütüphaneye doğru sürüklemiştir. İkinci olayda müvekkilimin kollarında, davalının tırnak izleri çıkmış, müvekkilimin yüzüne yumruk atmış ve 'Şu anki konumum olmasa senin yüzünü gözünü dağıtırdım' demiştir." Bu ithamlar karşısında Küçükkaya bir açıklama yapmak yerine susuyor. İşin daha da garibi; sivil toplum örgütleri, kadın hakları savunucusu dernekler de, medya da susuyor... Sanki aralarında gizli bir anlaşma yapmışlar gibi... Ne acı değil mi; görmedim, duymadım, bilmiyorum demek... Buna ne isim verilir bilir misiniz? Omerta sessizliği... Hani İtalya'da mafyanın tüm pis işlerini bilip ölmemek için susarlardı ya... Halbuki ortada ne mafya var, ne ölüm korkusu... Peki nedir bu sessizliğin nedeni? 'Aman bizden birine zarar vermeyelim' korkusu mu? Yoksa 'kol kırılır yen içinde kalır' korosu mu devrede?