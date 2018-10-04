Tüm Türkiye ekranlara kilitlendi! Sen Anlat Karadeniz 24. bölümü ile birinci oldu

Tüm Kişiler'de %15,04 izlenme oranı ve %39,17 izlenme payı, AB'de %7,92 izlenme oranı ve %23,14 izlenme payı, 20+ABC1'de ise %11,81 izlenme oranı ve %30,05 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu

Geçen sezonun adından sıkça söz edilen reyting rekortmeni Sen Anlat Karadeniz bu sene de kendi gününde ve saatinde birinciliği kimselere kaptırmamaya devam ediyor.

Dizi, Çarşamba akşamına yine damgasını vurdu ve tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu.

Sen Anlat Karadeniz 24. Son bölüm tamamı tek parça yayınlandı! Hemen izle