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Tüm Türkiye ekranlara kilitlendi! 24. bölümü ile birinci oldu

Fırtınalar estiren dizi ‘’ ekranlara gelen son bölümüyle izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşatmaya devam etti. Geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkını anlatan dizi, 3 Ekim Çarşamba akşamı birinci oldu

Giriş Tarihi: 4.10.2018 10:11 Güncelleme Tarihi: 4.10.2018 10:16
Tüm Türkiye ekranlara kilitlendi! Sen Anlat Karadeniz 24. bölümü ile birinci oldu

Tüm Kişiler'de %15,04 izlenme oranı ve %39,17 izlenme payı, AB'de %7,92 izlenme oranı ve %23,14 izlenme payı, 20+ABC1'de ise %11,81 izlenme oranı ve %30,05 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu

Geçen sezonun adından sıkça söz edilen reyting rekortmeni bu sene de kendi gününde ve saatinde birinciliği kimselere kaptırmamaya devam ediyor.

Dizi, Çarşamba akşamına yine damgasını vurdu ve tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu.

Sen Anlat Karadeniz 24. Son bölüm tamamı tek parça yayınlandı! Hemen izle

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Tüm Türkiye ekranlara kilitlendi! Sen Anlat Karadeniz 24. bölümü ile birinci oldu
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