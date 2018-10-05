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‘Ağlama Anne’ için geri sayım başladı!

Ağlama Anne dizisi için geri sayım başladı. Çok yakında ekranlarında yayınlanacak olan Ağlama Anne dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Ağlama Anne, 7 Ekim Pazar günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak…

Giriş Tarihi: 5.10.2018 15:31 Güncelleme Tarihi: 5.10.2018 15:42
‘Ağlama Anne’ için geri sayım başladı!

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yeni sezonun iddialı işleri arasında şimdiden yerini alan başrollerini Birce Akalay, Özlem Yılmaz, Cansel Elçin, Sezin Akbaşoğulları, Selim Bayraktar ve Ekin Mert Daymaz'ın paylaştığı Küçük yaşta yaptığı bir hata sonucu, evlat katili olmakla suçlanan Alev ile ailesinin duygu yüklü hikâyesini anlatan "Ağlama Anne" ise 7 Ekim Pazar günü ekrana geliyor.

Damla, ablası Alev'in gayrimeşru bir şekilde dünyaya getirdiği ve öldürmeye çalıştığı kızı Zeynep'e sahip çıkmıştır. Damla, Zeynep'e tüm hayatını adamış, babası Hasan'ın evinde sığıntı gibi yaşamış, kendine ait bir yuva kuramamış ve bugün her şeyini verdiği Zeynep'i kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır.

İyi halden erken tahliye olan Alev'in tek amacı, yılların vicdan azabı ve pişmanlığıyla Damla'nın karşısına çıkıp kızını geri almaktır!

Damla, senelerce her türlü zorluğa göğüs gererek Zeynep'i büyütmüş, Alev ise ona can vermiştir. İki kadın annelik mücadelesi verirken, Zeynep'in dedesi Çetin, dünyaya gelmediğini sandığı torununun hayatta olduğunu öğrenir.

Ciddi bir tehdit olarak Alev'in karşısına çıkar. Tek istediği, Zeynep'in babası olan oğlu Adnan'ın Zeynep'i öğrenmemesidir. Bunun için de her şeyi yapabilecek kadar gözü dönmüştür. Ancak her şeye rağmen Adnan'ın öğrenme yolculuğuna girmesi uzun sürmeyecektir.

Ağlama Anne 1. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı - Hemen izle!

Birce Akalay: ‘Bu rol için çok belgesel izledim’

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‘Ağlama Anne’ için geri sayım başladı!
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