Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > İstanbul resitallerı başladı

resitallerı başladı

Giriş Tarihi: 5.10.2018
İstanbul resitallerı başladı
ve Daily SABAH'ın medya sponsoru olduğu Resitalleri, yeni sezonunun ilk programında Lucas ve Arthur Jussen kardeşleri Müzesi the Seed'de sanatseverlerle buluşturdu. 12 yıldır klasik müziğin uluslararası gözde virtüözlerini ve ünlü piyanistlerini ağırlayan , bu sezon da değerli isimleri bir araya getirecek.

ÖDÜLLÜ PIYANISTLER
37 albümü ve pek çok ödülü bulunan Fransız piyanist Alexandre Tharaud, İstanbul Resitalleri kapsamında 13 Kasım'da sahnede olacak. 2018'in son resitalini ise; Çin asıllı Amerikalı piyanist Claire Huangci verecek. Huangci, üçüncü kez geldiği İstanbul Resitalleri'ne, 15 Aralık'ta dünyanın en prestijli uluslararası piyano yarışmalarından 2018 Geza Anda Zaferi ile konuk oluyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul resitallerı başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN