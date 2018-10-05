İstanbul resitallerı başladı

SABAH
ve Daily SABAH'ın medya sponsoru olduğu İstanbul
Resitalleri, yeni sezonunun ilk programında Lucas ve Arthur Jussen kardeşleri Sakıp Sabancı
Müzesi the Seed'de sanatseverlerle buluşturdu. 12 yıldır klasik müziğin uluslararası gözde virtüözlerini ve ünlü piyanistlerini ağırlayan İstanbul Resitalleri
, bu sezon da değerli isimleri bir araya getirecek. ÖDÜLLÜ PIYANISTLER
37 albümü ve pek çok ödülü bulunan Fransız piyanist Alexandre Tharaud, İstanbul Resitalleri kapsamında 13 Kasım'da sahnede olacak. 2018'in son resitalini ise; Çin asıllı Amerikalı piyanist Claire Huangci verecek. Huangci, üçüncü kez geldiği İstanbul Resitalleri'ne, 15 Aralık'ta dünyanın en prestijli uluslararası piyano yarışmalarından 2018 Geza Anda Zaferi ile konuk oluyor.