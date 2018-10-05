Son dakika: Okan Kurt'tan ayrılan Demet Akalın boşanma sürecini ilk kez anlattı

"DEMET HAKSIZLIĞA UĞRADI"

6 yıllık evliliğini bitiren Okan Kurt ve Demet Akalın hakkında samimi açıklamalarda bulunan Fatih Ürek şöyle konuştu:

"Demet evliliğine ve çocuğuna çok bağlı kaldı. Ama Demet'e çok yanlış şeyler oldu ve olabileceklerle ilgili Demet'e haber verilmedi. Demet'in sabrettiğini biliyorum. Çocuğunun üzülmesine asla dayanamaz. Ve Okan'a benim evimden eşya giderse seni boşarım demişti ve öyle de oldu. İcranın geldiği gün Hira'nın ağlaması Demet için her şeyi bitirdi. İlerde bir araya geleceklerini düşünmüyorum. Demet kocasının sözünden çıkmadı bu yüzden de yaşananlardan dolayı haksızlığa uğradığını düşündü."