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Son dakika: 'tan ayrılan boşanma sürecini ilk kez anlattı

ve çiftinin yaşadığı Beykoz'daki villaya haciz işlemi yapılmıştı. Demet Akalın daha önce ‘Gerekirse borcu birlikte öderiz’ dese de kızı ’nın ‘Köpeğimi de alacaklar mı anne?’ sorusundan sonra avukatına boşanma talimatı vermiş ve 11 Eylül'de eşi Okan Kurt'tan boşanmıştı. Akalın, bugün telefonla bağlandığı bir magazin programında boşanmasıyla ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. İşte o açıklama…

Giriş Tarihi: 5.10.2018 11:35 Güncelleme Tarihi: 5.10.2018 11:36
Son dakika: Okan Kurt'tan ayrılan Demet Akalın boşanma sürecini ilk kez anlattı

"DEMET HAKSIZLIĞA UĞRADI"

6 yıllık evliliğini bitiren ve hakkında samimi açıklamalarda bulunan Fatih Ürek şöyle konuştu:

"Demet evliliğine ve çocuğuna çok bağlı kaldı. Ama Demet'e çok yanlış şeyler oldu ve olabileceklerle ilgili Demet'e haber verilmedi. Demet'in sabrettiğini biliyorum. Çocuğunun üzülmesine asla dayanamaz. Ve Okan'a benim evimden eşya giderse seni boşarım demişti ve öyle de oldu. İcranın geldiği gün Hira'nın ağlaması Demet için her şeyi bitirdi. İlerde bir araya geleceklerini düşünmüyorum. Demet kocasının sözünden çıkmadı bu yüzden de yaşananlardan dolayı haksızlığa uğradığını düşündü."

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Son dakika: Okan Kurt'tan ayrılan Demet Akalın boşanma sürecini ilk kez anlattı
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