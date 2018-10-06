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Tasarımcıya gasp suçlaması

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 6.10.2018
Tasarımcıya gasp suçlaması
Takı tasarımcısı , 13 Ocak'ta 'taki evine bir taksi çağırdı. Ulus'ta bir 'ye gitmek istediğini belirten tasarımcı, taksicinin kendisini farklı yollardan götürmesine kızdı. İddiaya göre; taksiciyle tartışan Onan, taksici kendisini yolda indirdiği için taksimetre ücretini ödemek istemedi. Hararetli şekilde çantasını karıştıran Onan'ın kendisine sıkacağını düşünen şoför, gasp edildiğini söyleyerek etraftan yardım istedi.

BİBER GAZI SANDI
Polis merkezine giderek Onan'dan şikayetçi olan taksicinin ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Onan'ın ifadesine başvuruldu. Genç kadın, taksiciyle yaşadığı tartışmayı doğrulayarak taksicinin kendisine hakaret ve tehditte bulunduğunu söyledi. Çantasında hiçbir zaman biber gazı taşımadığını ileri süren Onan, asıl mağdurun kendisi olduğunu belirtip şoförden şikayetçi oldu. Taksi şoförü ve Müge Onan'ın müşteki-şüpheli olduğu soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığın'da devam ediyor.
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Tasarımcıya gasp suçlaması
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