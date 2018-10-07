Kristanna Loken: 55 yıllık geçmişe sahip başarılı bir festivaldeyim

'DİŞİ TERMİNATÖR' KRISTANNA LOKEN ANTALYA'DA GÜNAYDIN'A KONUŞTU



'Terminator 3: Makinelerin Yükselişi' filminde canlandırdığı 'T-X' karakterinin ardından 'Dişi Terminatör' olarak anılmaya başlanan Kristanna Loken, 55'inci Uluslararası Antalya Film Festivali'nin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Turkuvaz Medya'nın ana medya sponsoru olduğu festival kapsamında Antalya'da buluştuğumuz güzel oyuncu, 'Dişi Terminatör' rolü için "Hayatımın fırsatıydı" diyor.

13 yaşındayken, babası Merlin Chris Loken'in senaryosunu yazdığı 'Fighting For Freedom' adlı filmle oyunculuğa adım atan Loken, daha sonra Elite Model Look yarışmasında üçüncü seçilmiş. 38'inci yaşını yarın İstanbul'da kutlayacak olan güzel yıldız ile festivali ve yeni projelerini konuştuk...