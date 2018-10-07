Yönetmen ve oyuncu Kamil Renklidere vefat etti

Alınan bilgile göre, Aydın'ın Söke ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Renklidere'nin cenazesi, ikindi vaktinde Bodrum Turgutreis Yalı Camisi'nden son yolculuğuna uğurlanacak.
"Terzi Baba" filmi ile 1998 yılında Cumhurbaşkanlığı Özel Ödülü'ne layık görülen Renklidere, Türk sinemasının Türkan Şoray, Kemal Sunal ve Tarık Akan gibi önemli isimleriyle çeşitli filmlerde rol almış ve çok sayıda filmin yönetmenliğini yapmıştı.
KAMİL RENKLİDERE KİMDİR?
1 Ağustos 1954 yılında Karaman'da dünyaya gelen Kamil Renklidere, 1979 yılında Türkan Şoray'ın 'Hazal' isimli filminde rol alarak sinemaya girdi ve yine aynı sene Kemal Sunal'ın 'Umudumuz Şaban' isimli filminde rol aldı. 42 filmde yönetmen yardımcısı olarak çalışan Renklidere, 1986 yılında Erdal Özyağcılar ve Perihan Savaş'ın başrollerini paylaştığı 'Hastane' filmi ile yönetmenliğe başladı ve çok sayıda ünlü ismin filmlerini çekti. 1987 yılında Tarık Akan'ın 'Çark' isimli filminde de rol alan Renklidere, 1992 ve 1997 yılları arasında ATV'de şef yönetmenlik görevini üstlenendi. Renklidere'nin, çektiği belgesel filmleri ve çok sayıda ödülü bulunmaktadır.
Yönetmen Filmografisi:
Sevmek Günah mı 1985
Hastahane 1986
Yalnız Efe - 1987 (Televizyon Filmi)
Aşığım Aşık 1987
Son Yüzelli Metre 1987
Rıza Beyin Polisiye Öyküleri - 1988 (Televizyon Filmi)
İtirazım Var 1989
Raslantı 1989
Yalnızlar 1990
Acılar İçinde 1990
Mutsuzlar 1990
Köroğlu - 1991 (Televizyon Filmi)
Polis -1992 (Televizyon Filmi)
Terzi Baba - 1993 (Televizyon Filmi)
Haberci - 1993 (Televizyon Filmi)
Kurtarıcı - 1995 (Televizyon Filmi)
Ağaçlar Ayakta Ölür 2000
Oyuncu Filmografisi
Hazal 1979
Çark 1987
Yönetmenliğini Yaptığı Belgesel Filmler:
Ağacın Kanı Katran - 2014
Sürmene - 1995
Tokat - 1993