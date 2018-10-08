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bu akşam atv ekranlarında…Aksiyona hazır mısınız?

atv'de bu akşam yepyeni bir dizi başlıyor: … Başrollerini , , , ve 'in paylaştığı dizi, iki kadın polisin dram dolu öyküsünü anlatıyor. Can Kırıkları bu akşam saat 20:00’da atv’de…

Giriş Tarihi: 8.10.2018 10:44 Güncelleme Tarihi: 8.10.2018 10:47
Can Kırıkları bu akşam atv ekranlarında…Aksiyona hazır mısınız?

atv'nin merakla beklenen yeni dizisi '', bugün izleyiciyle buluşuyor. Dizi, iki kadın polisin dram yüklü hikayesini anlatıyor.

Can Kırıkları 1.Bölüm fragmanı yayınlandı - Hemen izle!

YOLLARI KESİŞİYOR

İlk bölümün konusu şöyle: Ünlü işadamı 'ın evinde gerçekleşen partide, bir genç kız terastan düşerek hayatını kaybeder. Bu şüpheli ölüm, komiser Leyla ve Zeynep'in hayatlarının da orta yerine bomba gibi düşer.

Leyla, yıllar önce kendisini de ölüme atan Cihan Karadağ'dan kanun yoluyla hesap sormak isterken, yolu eski dostu Zeynep'le kesişir. İki kadının birbirlerinden sakladıkları geçmiş sırları, onları yeni bir cinayetin suç ortağı yapacak ve hayatlarını geri dönülemez bir şekilde değiştirecektir.

BAŞARILI İSİMLER ROL ALIYOR

NTC Medya Mehmet Yiğit Alp'in yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğuna Kırgın Çiçekler dizisinden de tanıdığımız başarılı yönetmen Serkan Birinci oturuyor.

Dizide , , , , , Hazar Motan, Ecem Özkaya, , Ali İpin ve Demir Karahan gibi başarılı isimler rol alıyor.

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Can Kırıkları bu akşam atv ekranlarında…Aksiyona hazır mısınız?
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