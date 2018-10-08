Can Kırıkları bu akşam atv ekranlarında…Aksiyona hazır mısınız?

atv'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Can Kırıkları', bugün izleyiciyle buluşuyor. Dizi, iki kadın polisin dram yüklü hikayesini anlatıyor.

Can Kırıkları 1.Bölüm fragmanı yayınlandı - Hemen izle!

YOLLARI KESİŞİYOR

İlk bölümün konusu şöyle: Ünlü işadamı Cihan Karadağ'ın evinde gerçekleşen partide, bir genç kız terastan düşerek hayatını kaybeder. Bu şüpheli ölüm, komiser Leyla ve Zeynep'in hayatlarının da orta yerine bomba gibi düşer.

Leyla, yıllar önce kendisini de ölüme atan Cihan Karadağ'dan kanun yoluyla hesap sormak isterken, yolu eski dostu Zeynep'le kesişir. İki kadının birbirlerinden sakladıkları geçmiş sırları, onları yeni bir cinayetin suç ortağı yapacak ve hayatlarını geri dönülemez bir şekilde değiştirecektir.

BAŞARILI İSİMLER ROL ALIYOR

NTC Medya Mehmet Yiğit Alp'in yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğuna Kırgın Çiçekler dizisinden de tanıdığımız başarılı yönetmen Serkan Birinci oturuyor.

Dizide Hande Doğandemir, Seçkin Özdemir, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Özgür Çevik, Hazar Motan, Ecem Özkaya, Kemal Uçar, Ali İpin ve Demir Karahan gibi başarılı isimler rol alıyor.