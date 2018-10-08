Kemal Doğulu'dan çok konuşulacak açıklama: Erkek adam krem sürmez

Kemal Doğulu, son dönemin yıldızı Aleyna Tilki'yi çok sevdiğini belirterek, "Aleyna'nın hastasıyım" dedi. "Tarzını nasıl buluyorsunuz?" sorusuna ise "Aleyna bana gelsin. Rahat bırakın şu kızı" açıklamasında bulundu.

"HADİSE ÇOK FARKLI"

Kemal Doğulu, cesur kıyafetleriyle çok konuşulan Hadise için "Hadise farklı. Kendini o kostümler içinde iyi hissediyor demek ki... Bence sahne için güzel giyiniyor. Beğeniyorum sahne kostümlerini" dedi.

"EN İYİ GİYİNEN GÜLŞEN"

Sahne sanatçıları içinde en beğendiği ismi de açıklayan Kemal Doğulu, "Kimse kusura bakmasın en beğendiğim, en iyi giyinen Gülşen... Çok güzel giyiniyor" diye konuştu.

NESLİHAN ATAGÜL'E BEBEK GÖNDERMESİ

Erkek sanatçılardan ise "Kardeşim Kadir Doğulu'nun tarzını çok beğeniyorum. Ayrıca bir an önce amca olmak istiyorum." diyerek kardeşi Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül'e gönderme yaptı.

"ERKEK ADAM KAŞ ALDIRMAZ, MAKYAJ YAPMAZ"

Çarpıcı açıklamalarına devam eden Kemal Doğulu, "Erkek adam kaşını almaz bana göre. Makyaj yapmaz. Yüzüne de nemlendirici sürmez" dedi.

Asıl mesleği kuaförlük olan Kemal Doğulu, "Zaman içinde kendimi buralarda buldum. Bu sezon ekranlarda olmayacağım. Belki önümüzdeki sezon olabilir. Televizyon beni çok yordu" dedi.