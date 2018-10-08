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'dan film gibi klip

Şarkıları ile kitleleri peşinden sürükleyen, yorumu ile müziğe farklı bir soluk getiren başarılı sanatçı , “Senin İçin Değer” ; albümünün yeni video klibini “Ben Ne Biçim Serseriyim” adlı şarkısına çekti

Giriş Tarihi: 8.10.2018 14:57 Güncelleme Tarihi: 8.10.2018 14:57
Koray Avcı'dan film gibi klip

Söz ve müziği usta sanatçı Arif Sağ, düzenlemesi ise Alper Atakan'a ait olan "Ben Ne Biçim Serseriyim"i İmre Aydoğdu yönetmenliğinde Bodrum'da kliplendiren Avcı, kamera önündeki sempatik halleriyle herkesi şaşırtmayı başardı.

Eğlenceli bir atfosferde gerçekteşen yeni klip çekimlerinde pozitif enerjisiyle olduğu kadar oyunculuktaki başarısı ile dikkat çeken , performansı ile televizyon ve beyaz perdeye de göz kırptı. Mahallenin bitirim delikanlısı rolüne hayat veren ve lüks içinde yaşarken geçmişteki değerlerinden taviz vermeyen bir karakteri canlandırıran başarılı sanatçı, klipte bordo Doğan otomobili ile yolların tozunu attırdı. Rol gereği giydiği ayyabısının topuklarını ezen ve dağıttı dolarlarla herkesin yüzünü güldürmeyi başaran Avcı, yirmi dört saati aşan çekimler sonrasında klipte kullandığı Doğan Slx marka araçla bini bir Bodrum turu da yaptı.

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Koray Avcı'dan film gibi klip
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