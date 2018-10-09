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Anne-kız Felemenkçe tartıştı

OKAN FİLİZÇAY Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2018
Anne-kız Felemenkçe tartıştı
ile kız kardeşleri arasındaki gerilime bir de ilgisizlik eklenince canına kasteden anne Gülnihal Açıkgöz, kızı Derya Açıkgöz ile Etiler'de buluştu. Anne Açıkgöz, gazetecilerin 'Kızlarınız hâlâ küs mü?" sorusuna "Küslük yok, her şey yolunda" yanıtını verdi.

Kendi aralarında ses yükseldi

'BELÇİKA'YA GİTMEM'
ANCAK anne-kız baş başa kalınca tartışma çıktı. Anne "Sen benim neler çektiğimi bilmiyorsun" dedi, kızı ise "Hayır anne öyle değil, sen gitmek istiyorsan git, ben 'ya gitmek istemiyorum" yanıtını verdi. Ardından ikili, bir süre Felemenkçe tartıştı.
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Anne-kız Felemenkçe tartıştı
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