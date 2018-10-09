Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Arap Rock müziğini tanıttılar

müziğini tanıttılar

Giriş Tarihi: 9.10.2018
Arap Rock müziğini tanıttılar
2009 YILINDA kurulan Ürdünlü alternatif rock grubu El Morabba3 grubu, Türkiye'deki ilk konserlerini önceki akşam Salon İKSV'de verdi. 2012'de grupla aynı adı taşıyan ilk albümlerini çıkaran El Morabba3, 2016'da yayınlanan 'Taraf Al Khait' adlı ikinci albümleriyle dikkat çekti. Arap müziğinden epey uzakta ürettikleri türüyle coğrafyalarında çok büyük bir hayran kitlesi edinen ve birçok organizasyonda binlerce kişiye çalan El Morabba3, geçtiğimiz günlerde İKSV Salon'da iki gün üst üste sahneye çıkarak Arap rock müziğini tanıttı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Arap Rock müziğini tanıttılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN