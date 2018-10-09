Arap Rock müziğini tanıttılar

2009 YILINDA kurulan Ürdünlü alternatif rock grubu El Morabba3 grubu, Türkiye'deki ilk konserlerini önceki akşam Salon İKSV'de verdi. 2012'de grupla aynı adı taşıyan ilk albümlerini çıkaran El Morabba3, 2016'da yayınlanan 'Taraf Al Khait' adlı ikinci albümleriyle dikkat çekti. Arap müziğinden epey uzakta ürettikleri Arap rock
türüyle coğrafyalarında çok büyük bir hayran kitlesi edinen ve birçok organizasyonda binlerce kişiye çalan El Morabba3, geçtiğimiz günlerde İKSV Salon'da iki gün üst üste sahneye çıkarak Arap rock müziğini tanıttı.