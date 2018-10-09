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ten yararlanan birliğine teslim olan 'nın ilk fotoğrafı

ten yararlanarak vatani görevini yapmak için 'da bulunan birliğine teslim olan , ilk tanıştığı asker arkadaşıyla fotoğraf çektirdi.

Giriş Tarihi: 9.10.2018 15:02 Güncelleme Tarihi: 9.10.2018 15:02
Bedelli askerlikten yararlanan birliğine teslim olan Hakan Sabancı'nın ilk fotoğrafı

Sabancı Ailesi'nin genç varisi , hakkını kullanarak vatani görevini yerine getirmek için 'da bulunan birliğine teslim oldu.

ASKERİYEDEN İLK POZ GELDİ

Hakan Sabancı, askerlik öncesi saçlarını kestirdiği anları sosyal medya sayfasından önceki gün takipçileriyle paylaşmıştı. Sabancı, tüm hazırlıkların ardından Kütahya'da ki askeri birliğine teslim oldu. Teslim olduktan sonra diğer arkadaşlarıyla asker saati olarak bilinen saati takarak poz verdi. Sonrasında da bir arkadaşıyla fotoğraf çektirdi.

HAKAN SABANCI KİMDİR?

Hakan Sabancı, 1991'de 'da doğmuştur. ve Özcan Sabancı'nın torunu olan Hakan Sabancı, diğer Sabancılar gibi köken olarak Kayserili'dir.

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Bedelli askerlikten yararlanan birliğine teslim olan Hakan Sabancı'nın ilk fotoğrafı
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