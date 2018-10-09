Can Kırıkları ekran yolculuğuna başladı!

atv'nin merakla beklenen dizisi Can Kırıkları, Pazartesi günü ekran yolculuğuna başladı. atv yöneticileri, oyuncular, yapım ekibi ve gazetecilerin bir araya gelerek aynı heyecanı paylaştıkları ilk bölüm izlemesi Kanyon AVM Sineması'nda gerçekleşti. İzleme için bir araya gelen oyuncuların ve yapım ekibinin heyecanları gözlerinden okunuyordu. Sık sık alkışlarla bölünen ve büyük beğeni alan dizinin izlemesinde keyifli vakit geçiren oyuncular bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

İlk bölüm heyecanını basın mensuplarıyla paylaşan oyuncular, "Dizinin çekimleri uzun zamandır devam ediyor. Senaryomuz biraz farklı, bu bizi ayrıca heyecanlandırıyor. Bu işi çok gönül vererek yaptık, umarız seyirci de heyecanımızı hissederek, bizimle beraber bu hikâyeye ortak olabilir" dedi.

Dizinin ilk bölümü ekran başındaki seyirci tarafından da ilgiyle takip edildi. 1. Bölüm etiketi #CanKırıkları, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi ve üst sıralarda bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.

NTC Medya Mehmet Yiğit Alp'in yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğuna Serkan Birinci'nin oturduğu Can Kırkları, iki kadın polisin duygu yüklü hikayesini ekrana taşıyor.

Dizide Hande Doğandemir, Seçkin Özdemir, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Özgür Çevik, Ecem Özkaya, Hazar Motan, Kemal Uçar, Ali İpin ve Demir Karahan gibi başarılı isimler rol alıyor.

Can Kırıkları 2. bölüm fragmanı yayınlandı - Hemen izleyebilirsiniz!