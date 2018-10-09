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'a ağzının payını verdi

Şarkıcı gazetecilere hakaret edip saldırıda bulunan oyuncu 'a ağzının payını verdi. Akçıl: "Ekmeğinin peşindeki basın emekçilerine küfür edemezsin" diyen ve açılış gecesi olduğu ve gazetecilerin davetli olarak geldiğinin altını çizen Akçıl, beklemediği bir tepki ile karşılaştı.

GÖKHAN GÖKDUMAN
GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2018 23:40 Güncelleme Tarihi: 9.10.2018 23:56
Sinan Akçıl Sermiyan Midyat'a ağzının payını verdi

Hollywood yıldızı Kristanna Loken'ın doğum günü partisi için mekana gelen ikili, magazin muhabirlerinin içeri girmesi ile tartışmaya başladı. Kameralardan rahatsız olan , "Bunları kim içeri aldı, çabuk dışarı çıkarın" diyerek ağır hakaretlerde bulundu. Olumsuz yanıt alan ve ahlaksızca gazetecilere küfür eden Midyat'a, müdahale etti.


BASIN EMEKÇİLERİNE KÜFÜR EDEMEZSİN

Popçu, "Ekmeğinin peşindeki basın emekçilerine küfür edemezsin" diyen ve açılış gecesi olduğu ve gazetecilerin davetli olarak geldiğinin altını çizen Akçıl, beklemediği bir tepki ile karşılaştı.



Mekana sarhoş bir şekilde gelen ve gazetecileri istemediğini belirten Midyat, iyice sinirlenerek başarılı popçuya hakaret etti. Masada bayanların olmasından dolayı terbiyesizlik yapmaması gerektiğini belirten Akçıl'ın üzerine yürüyen Midyat, hızını alamayarak saldırmaya çalıştı. Görevlilerin araya girmesi ile ayrılan ikili, dışarı çıktı. Sinan Akçıl mekandan ayrılırken, Sermiyan Midyat görevliler tarafından oradan uzaklaştırıldı.

SOSYAL MEDYADAN TEŞEKKÜR ETTİ

Hollywood yıldızı Kristanna Loken gazetecileri savunan Popçu Sinan Akçıl'a sosyal medya hesabından teşekkür etti. Loken "Gercek bir centilmensin,teşekkür ederim Tanrı seni korusun, bu gece icin eşim ve ben sana minnet borçluyuz" dedi.

İşte o paylaşım:

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Sinan Akçıl Sermiyan Midyat'a ağzının payını verdi
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