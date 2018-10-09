Son dakika: Ece Erken annesiyle küstü

Kızlarının arasındaki huzursuzluktan dolayı intihara teşebbüs eden şarkıcı Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'den sonra bir anne-kız haberi daha geldi! Sunucu Ece Erken'in annesi Nurhan Erken'le bir süredir konuşmadığı sosyal medyada açığa çıktı.