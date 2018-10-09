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Son dakika: annesiyle küstü

Sunucu ’in annesi Nurhan Erken'le bir süredir küs olduğu öğrenildi. Sosyal medyada ortaya çıkan gerçekle ilgili anne Nurhan Erken, "Ben yoruldum artık. Biraz da babası babalık yapsın" dedi

Giriş Tarihi: 9.10.2018 10:26 Güncelleme Tarihi: 9.10.2018 10:32
Son dakika: Ece Erken annesiyle küstü

Kızlarının arasındaki huzursuzluktan dolayı intihara teşebbüs eden şarkıcı Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'den sonra bir anne-kız haberi daha geldi! Sunucu 'in annesi Nurhan Erken'le bir süredir konuşmadığı sosyal medyada açığa çıktı.

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Son dakika: Ece Erken annesiyle küstü
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