Son dakika: Ece Erken annesiyle küstü

Sunucu Ece Erken’in annesi Nurhan Erken'le bir süredir küs olduğu öğrenildi. Sosyal medyada ortaya çıkan gerçekle ilgili anne Nurhan Erken, "Ben yoruldum artık. Biraz da babası babalık yapsın" dedi
Giriş Tarihi: 9.10.2018 10:26Güncelleme Tarihi: 9.10.2018 10:32
Kızlarının arasındaki huzursuzluktan dolayı intihara teşebbüs eden şarkıcı Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'den sonra bir anne-kız haberi daha geldi! Sunucu Ece Erken'in annesi Nurhan Erken'le bir süredir konuşmadığı sosyal medyada açığa çıktı.