İlk bölüm heyecanını birlikte yaşadılar

Atv'nin merakla beklenen dizisi 'Can Kırıkları
', pazartesi günü ekran yolculuğuna başladı. Dizinin ilk bölümünü atv yöneticileri, oyuncular, yapım ekibi ve Kanyon AVM Sineması'nda birlikte izledi. Gecede bir araya gelen oyuncuların ve yapım ekibinin heyecanı gözlerinden okunuyordu. Sık sık alkışlarla bölünen ve büyük beğeni alan dizinin izlemesinde keyifli vakit geçiren oyuncular, bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. İlk bölüm heyecanını gazetecilerle paylaşan oyuncular, "Dizinin çekimleri uzun zamandır devam ediyor. Senaryomuz biraz farklı, bu bizi ayrıca heyecanlandırıyor. Bu işi çok gönül vererek yaptık, umarız seyirci de heyecanımızı hissederek, bizimle beraber bu hikayeye ortak olabilir" dedi. Dizinin ilk bölümü ekran başındaki seyirci tarafından da ilgiyle takip edildi. Birinci bölüm etiketi #CanKırıkları, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi ve üst sıralarda bölüm sonuna kadar kalmayı başardı. NTC Medya Mehmet Yiğit Alp'in yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğuna Serkan Birinci'nin oturduğu 'Can Kırkları', iki kadın polisin duygu yüklü hikayesini ekrana taşıyor. Dizide; Hande Doğandemir
, Seçkin Özdemir
, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy
, Özgür Çevik
, Ecem Özkaya, Hazar Motan, Kemal Uçar
, Ali İpin ve Demir Karahan gibi ünlü isimler rol alıyor.