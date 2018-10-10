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Oslo’dan sonra ’de

Giriş Tarihi: 10.10.2018
Oslo’dan sonra İstanbul CRR’de
'ın büyülü sesi Mahsa Vahdat ile halk ve tasavvuf müziğinin önemli temsilcilerinden Coşkun Karademir, Oslo'daki Emanuel Vigeland Müzesi'nde gerçekleştirdikleri projeleri Endless Path (Sonsuz Yol) ile 'de sahneye çıkacak. 9 Ekim Salı akşamı gerçekleşecek konser saat 20.00'de başlayacak. Konserde sanatçılara; yaylı tanburda Özer Özel, perküsyonda Ömer Arslan ve ney performansıyla ise Mehdi Teimoori eşlik edecek. Sanatçıların aynı isimli albümü dünya müzik otoriteleri tarafından 'başyapıt' olarak nitelendirilmişti. Türk sanat müziğinin usta ismi ise 10 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.00'de CRR Sahnesi'nde olacak.
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Oslo’dan sonra İstanbul CRR’de
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