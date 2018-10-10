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Son Dakika Haberi: ve neden etti? - Berkay'ın eşi 'den flaş açıklamalar!

Ünlü futbolcu ve şarkıcı arasında yaşanan magazin gündemine son dakika olarak düştü. Emirgan'da yaşanan gergin anların ardından ünlü şarkıcı Berkay'ın burnu kırıldı. "Arda Turan ve Berkay neden kavga etti" sorusunun yanıtı ikilinin özellikle hayranları tarafından merak ediliyor. Ünlü şarkıcının eşi yaşanan gergin dakikalar ile ilgili gündeme bomba gibi düşen flaş açıklamalarda bulundu. Peki Arda Turan Berkay neden kavga etti? İşte tüm ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 10.10.2018 17:35 Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 17:36
Son Dakika Haberi: Arda Turan ve Berkay neden kavga etti? - Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'den flaş açıklamalar!

Dün akşam saatlerinde Emirgan'daki bir eğlence mekanında futbolcu ve etti. Bu kavganın ardından son dakika gelişmeleri ardı ardına yaşanmaya başladı. Çıkan kavganın ardından ünlü şarkıcının burnu kırıldı ve eşiyle birlikte hastaneye gitti. Daha sonra ise ameliyata alınan Berkay'ın eşi 'den şoke eden açıklamalar peş peşe geldi. Futbolcu Arda Turan da Instagram hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından "Arda ve Berkay neden kavga etti" sorusunun yanıtı merak edilir hale geldi.

ARDA VE BERKAY NEDEN KAVGA ETTİ?

Ünlü şarkıcının eşi Habertürk'ten Esin Övet'e açıklamalar yaparak kavganın nedenini ve eğlence mekanında yaşanan olayları tüm detaylarına kadar anlattı.

BERKAY'IN BURNU KIRILDI!

Yaşanan kavganın ardından ünlü şarkıcının burnunun kırıldığı ve ameliyata alındığı belirtildi.

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Son Dakika Haberi: Arda Turan ve Berkay neden kavga etti? - Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'den flaş açıklamalar!
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