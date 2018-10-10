Son Dakika Haberi: Arda Turan ve Berkay neden kavga etti? - Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'den flaş açıklamalar!

Dün akşam saatlerinde Emirgan'daki bir eğlence mekanında futbolcu Arda Turan ve Berkay kavga etti. Bu kavganın ardından son dakika gelişmeleri ardı ardına yaşanmaya başladı. Çıkan kavganın ardından ünlü şarkıcının burnu kırıldı ve eşiyle birlikte hastaneye gitti. Daha sonra ise ameliyata alınan Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'den şoke eden açıklamalar peş peşe geldi. Futbolcu Arda Turan da Instagram hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından "Arda ve Berkay neden kavga etti" sorusunun yanıtı merak edilir hale geldi.

ARDA VE BERKAY NEDEN KAVGA ETTİ?

Ünlü şarkıcının eşi Habertürk'ten Esin Övet'e açıklamalar yaparak kavganın nedenini ve eğlence mekanında yaşanan olayları tüm detaylarına kadar anlattı.

BERKAY'IN BURNU KIRILDI!

Yaşanan kavganın ardından ünlü şarkıcının burnunun kırıldığı ve ameliyata alındığı belirtildi.