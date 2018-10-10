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Üç genç, yüzyıl öncesine ışınlandı

Giriş Tarihi: 10.10.2018
Üç genç, yüzyıl öncesine ışınlandı
Volkan Kocatürk'ün yönettiği, proje danışmanlığını 'in üstlendiği 'Keşif: Gerçek Oyun Başlıyor' adlı film, 19 Ekim'de vizyona girecek. Burak Can, Sude Zulal Güler, İbrahim Yıldız, , Rüzgar Aksoy ve 'in oynadığı film; gizemli bir sanal uygulamayla zamanda yolculuk yaparak kendilerini Savaşı'nda bulan üç gencin macerasını anlatıyor. Tek ortak özellikleri hayattaki sorunlardan kaçmak için oynadıkları bilgisayar oyunu olan bu üç genç, 2018'e geri dönmenin tek yolunun oyunun kendilerine verdiği görevleri yerine getirmekten geçtiğinin farkına varıyor.

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Üç genç, yüzyıl öncesine ışınlandı
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