Üç genç, yüzyıl öncesine ışınlandı

Volkan Kocatürk'ün yönettiği, proje danışmanlığını Avni Özgürel 'in üstlendiği 'Keşif: Gerçek Oyun Başlıyor' adlı film, 19 Ekim'de vizyona girecek. Burak Can, Sude Zulal Güler, İbrahim Yıldız, Yurdaer Okur , Rüzgar Aksoy ve Pelin Akil 'in oynadığı film; gizemli bir sanal uygulamayla zamanda yolculuk yaparak kendilerini Çanakkale Savaşı'nda bulan üç gencin macerasını anlatıyor. Tek ortak özellikleri hayattaki sorunlardan kaçmak için oynadıkları bilgisayar oyunu olan bu üç genç, 2018'e geri dönmenin tek yolunun oyunun kendilerine verdiği görevleri yerine getirmekten geçtiğinin farkına varıyor.